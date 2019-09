Snowboard | le squadre di parallelo e cross impegnate in raduno sul Passo dello Stelvio

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) Tempo di raduni per i gruppi di Cdm:protagonisti sulloÈ iniziato ieri, domenica 8 settembre, ilper la squadra dial. Gli atleti convocati dal direttore tecnico Cesare Pisoni e in azione sul ghiacciaiosono i seguenti: Aaron March, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini e Nadya Ochner. Gli effettivi saranno osservati con attenzione dall’allenatore Alessio Amorth in compagnia dei tecnici Rudy Galli, Jacopo Bardini e Matteo Artina fino a mercoledì 11 settembre. Il tutto in attesa del primo appuntamento agonistico della nuova stagione previsto a Bannoye, in Russia, per il weekend del 7 e 8 dicembre con un PGS e un PSL. Sempre sullo, ma a partire da oggi e fino a venerdì 13 settembre, sarà impegnato anche il gruppo di Cdm diguidato ...

