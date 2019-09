Queste bambine hanno compiuto un gesto straordinario

Fonte : dilei

(Di lunedì 9 settembre 2019) I bambini a volte sanno stupirci con dei gesti che superano ogni immaginazione aduta: è il caso della storia di Giulia e Sofia.duesardecommosso il mondo del web e non solo, la loro scelta di donare i capelli a chi è malato di cancro, ha lasciato inaspettatamente di stucco tutti quanti. Giulia e Sofia, questi i nomi delle due bimbe che vivono a Cagliari, in Sardegna,deciso spontaneamente di collaborare con l’associazione CharliBrown che ha lanciato l’iniziativa Contro il cancro Mettici la testa edato un prezioso contributo proprio attraverso la donazione dei loro capelli. Questa associazione italiana infatti, è impegnata nella terribile lotta contro il cancro e raccoglie i capelli per creare delle parrucche per tutte quelleche a causa della malattia, stanno perdendo le loro chiome. La fase di chemioterapia, durante la cura del tumore, ...

