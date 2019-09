Prove di nozze per Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia

Afef... dopo l’addio a Tronchetti Prove ra arrivano le nozze con Alessandro dal Bono : dopo il divorzio con Marco Tronchetti Provera l’ex top model Afef Jnifen ha un nuovo compagno, il manager Alessandro dal Bono . Dal Bono è un manager a capo di un colosso della farmaceutica, e come svela “Chi”, avrebbe scelto di farle la proposta regalandole durante una romantica vacanza a Positano un importante anello di brillanti. La risposta di Afef è stata naturalmente positiva e i due dovrebbero convolare a giuste nozze appunto entro la fine ...

Marco Tronchetti Provera in compagnia di una giovane russa - Afef verso le quarte nozze : La ex modella tunisina Afef Jnifen ha annunciato da poco le sue imminenti quarte nozze e, nel frattempo, il suo ex marito Marco Tronchetti Provera si consola con la sua nuova compagna. Secondo il settimanale Chi, che pubblicherà le foto sul numero di domani 24 luglio, si tratta di una giovanissima modella russa di cui ancora resta sconosciuto il nome. Tra l'imprenditore e la giovane sembra ci sia una forte alchimia nonostante la differenza ...