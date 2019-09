Le recensioni di Borderlands 3 potrebbero non arrivare prima dell' uscita

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 9 settembre 2019) Se speravate di scoprire quale accoglienza ha riservato la critica specializzata adi acquistare il gioco, rimarrete delusi.Il publisher 2K, infatti, ha inviato il codice per le'atteso gioco solo a un numero selezionato di siti statunitensi, citando problemi di sicurezza. La compagnia sembra essere arrivata al limite dopo aver inviato investigatori privati ​​a casa di un leaker di3.Leggi altro...

