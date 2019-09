Commisso vuole blindare Chiesa | raddoppio di stipendio e clausola rescissoria

Repubblica : Commisso vuole eliminare le curve dallo stadio di Firenze : Ieri il sindaco di Firenze ha detto che lo stadio si farà. O il vecchio o uno nuovo, non si sa ancora. Ma il progetto va avanti, come gli incontri con il proprietario della Fiorentin Rocco Commisso . La Fiorentina preferirebbe il restyling del Franchi proposto dall’architetto Marco Casamonti, scrive Repubblica Firenze . Casamonti è il patron dello studio Archea. Commisso ha pranzato con lui domenica. Alcune parti del Franchi sono vincolate ...

Calciomercato Juventus - Chiesa incontra Commisso : vuole la cessione : Federico Chiesa incontrerà il patron della Fiorentina Rocco Commisso per chiedere un trasferimento: la Juventus lo aspetta, pronti 60 milioni. Sono ore calde per il mercato della Juventus, che sta per mettere le mani su De Ligt ma lavora anche su altri importanti fronti. Da Firenze potrebbero arrivare novità per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa, che nelle prossime ore incontrerà il presidente Rocco Commisso.Secondo ...