Uragano Dorian | Unicef | alle Bahamas 1 | 5 tonnellate di aiuti

Uragano Dorian : 18mila bambini colpiti nelle aree di Abaco e Grand Bahama : L’Unicef ha annunciato l’arrivo a Nassau, nelle Bahamas, di un aereo che trasporta quasi 1,5 tonnellate di aiuti che contribuirà a garantire l’accesso all’acqua potabile per oltre 9.500 bambini e famiglie colpiti dall’Uragano Dorian. Si stima che circa 18mila bambini nelle aree di Abaco e Grand Bahama delle Bahamas sono stati esposti all’impatto del ciclone, e molti di questi hanno urgente bisogno di ...

L’Uragano Dorian flagella il Canada e si avvicina all’Europa seguito da Gabrielle : massima allerta [FOTO e MAPPE] : L’Uragano Dorian sta continuando a risalire l’oceano Atlantico lungo la costa americana orientale e si è abbattuto nelle ultime ore, con grande violenza, sulla Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricità. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti impetuosi, di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa. Proprio Halifax nelle ultime ore è ...

L’Uragano Dorian fa i primi danni in Canada : 500mila persone senza elettricità : Continua a fare danni l’uragano Dorian nonostante abbia perso forza diventando un ciclone post-tropicale ma non smette di seminari danni: nelle ultime ore ha colpito la Nuova Scozia, in Canada, dove circa 500 mila persone sono rimaste senza elettricita’. Ora si sta avvicinando alle isole Magdalen con venti fino a un massimo di 145 km/h. Ai 400 mila abitanti di Halifax è stato raccomandato di non uscire di casa. Niente a confronto ...

Pink compleanno oggi - nobile gesto per famiglie colpite da Uragano Dorian : compleanno Pink 8 settembre 2019, la cantante chiede un aiuto ai suoi fan oggi Pink compie 40 anni. Una carriera stellare, la sua, fatta di zero eccessi ma un di un numero impressionante di pezzi-bomba; una delle cantanti più famose al mondo, che non ha mai rischiato di finire nel dimenticatoio e che ha saputo […] L'articolo Pink compleanno oggi, nobile gesto per famiglie colpite da uragano Dorian proviene da Gossip e Tv.

Uragano Dorian - catastrofica fuoriuscita di petrolio a Grand Bahama : gigantesca chiazza nera al suolo e nell’oceano [FOTO e VIDEO] : Tra i tantissimi danni provocati dall’Uragano Dorian alle Bahamas, per non parlare delle vittime, per le quali si teme un bilancio catastrofico, con interi quartieri rasi al suolo dalle inondazioni e dai forti venti, ci sono anche quelli ambientali. La tempesta, infatti, ha provocato una catastrofica fuoriuscita di petrolio sull’isola di Grand Bahama dopo aver distrutto la parte superiore di 5 cisterne. “Secondo le informazioni che abbiamo al ...

Uragano Dorian - un uomo ha visto un tornado distruggere la sua casa attraverso il videocitofono [VIDEO] : Jason Sawyer e sua moglie stavano seguendo un live dell’Uragano Dorian mentre sferzava Emerald Isle, in North Carolina, dove hanno una casa, quando la connessione internet si è interrotta. L’uomo ha così deciso di controllare la telecamera del suo citofono ed è così che ha visto la sua casa spazzata via da un tornado. “Abbiamo ricevuto notizie di un tornado nell’area. Così abbiamo controllato la storia e abbiamo visto il video”, ha dichiarato ...

Uragano Dorian : l’attore Tyler Perry porta aiuti alle Bahamas con il suo aereo personale e salva donna incinta : La star di Hollywood Tyler Perry, regista e attore di successo, tra gli interpreti del film “Vice” sulla vita di Dick Cheney, con il suo aereo personale ha fatto due volte la spola tra Stati Uniti e isole Abaco per portare acqua, medicine, sacchi a pelo e altri prodotti di prima necessità alle Bahamas, devastate dall’Uragano Dorian. E sulla strada di ritorno, Perry ha anche imbarcato alcune persone, tra cui una donna incinta ...

Uragano Dorian/ Bahamas sotto choc - 43 morti e migliaia di dispersi : Uragano Dorian, 43 vittime alle Bahamas. Si fa sempre più pesante il bilancio dei morti sull'arcipelago dei Caraibi, migliaia i dispersi: le ultime notizie.

Uragano Dorian - Trump : “Senza di me ci sarebbero state molte più vittime” : “Grazie al primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis, per le sue cortesi e gentili parole avendo detto che senza l’aiuto degli Stati Uniti e mio ci sarebbero stato un numero di vittime ben maggiore“: lo ha scritto su Twitter il presidente Trump in riferimento alla devastazione lasciata dall’Uragano Dorian. “Di questo io do tutto il merito alla Fema, alla Guardia costiera Usa e al coraggioso popolo delle ...

L’occhio dell’Uragano Dorian è arrivato in North Carolina : L'articolo L’occhio dell’uragano Dorian è arrivato in North Carolina proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

La furia dell’Uragano Dorian : alle Bahamas centinaia di dispersi e 43 morti : Nicola De Angelis La forza della natura e la devastazione dell'uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio: un bilancio tragico, per ora i morti sarebbero 43 ma ci sono ancora centinaia di dispersi L'uragano Dorian ha abbandonato le Bahamas e si sta dirigendo verso la costa orientale del Canada. Dietro di sé ha lasciato devastazione e distruzione, il bilancio è di 43 morti (per ora) e centinaia di dispersi. Le unità di ...

L’Uragano Dorian flagella l’east coast USA : immagini terribili dalle Outer Banks - “centinaia di persone intrappolate” [FOTO e VIDEO] : L’Uragano Dorian sta risalendo l’east coast degli Stati Uniti d’America e si muove minaccioso verso la Nuova Scozia e il Canada orientale, dove arriverà nella giornata odierna. Intanto la tempesta ha colpito in modo molto pesante le Outer Banks, il gruppo di isole situate al largo della Carolina del Nord, dove centinaia di persone sono rimaste intrappolate dalle inondazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dalle isole, ...

A che punto è l’Uragano Dorian : Alle Bahamas ci sono almeno 43 morti e migliaia di persone ancora disperse, la grande perturbazione ha intanto raggiunto gli Stati Univi e si muove lentamente verso il Canada

L’Uragano Dorian prosegue nella sua folle corsa : 43 morti alle Bahamas e adesso arriverà in Europa : Continua la folle corsa dell’Uragano Dorian, che ha devastato le Bahamas. Centinaia di sopravvissuti sono in fuga dalle isole e altre migliaia attendono di essere evacuate dopo il passaggio della tempesta che ha lasciato una scia di distruzione, aprendo una gravissima crisi umanitaria. Il bilancio ufficiale della vittime è di 43, ma è destinato senz’altro a salire secondo i media locali. Ieri folle di disperati si sono ammassate nei ...