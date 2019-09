Fonte : repubblica

(Di domenica 8 settembre 2019) Dopo essersi nascosto per due settimane,è crollato appena arrivato in caserma. L'amica uccisa subito dopo il pranzo nella trattoria in cui era stata vista l'ultima volta

Lina_Dettori : Tipo esporsi alle correnti con i capelli ancora bagnati. Oppure buttarsi in mare subito dopo pranzo. Sebastiani in… - cronaca_news : Sebastiani in lacrime davanti ai carabinieri: 'Ho fatto una stupidaggine' - infoitinterno : Scomparsi Piacenza, le lacrime di Sebastiani dopo l'arresto: «L'ho uccisa, ma l'amavo» -