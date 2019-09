Repubblica | contro la Juventus | Ribery in campo dal primo minuto a Firenze

Matteo Salvini contro giornalista Carmelo Lopapa/ Video : "Da Repubblica solo insulti" : Matteo Salvini contro il giornalista Carmelo Lopapa a Tg2 Post, Video. "Da Repubblica solo insulti". Ma le risposte del leader della Lega sono vaghe.

Tg2 Post - Salvini contro Carmelo Lopapa di Repubblica : 'Usi adeguatamente le parole' : Matteo Salvini, da ospite della trasmissione Rai Tg2 Post, è stato protagonista di un confronto dialettico particolarmente acceso con il giornalista di Repubblica Carmelo Lopapa. Il Ministro dell'Interno uscente è apparso particolarmente infastidito dalle considerazioni del suo interlocutore, che gli faceva notare per quale motivo l'attuale governo Conte bis potesse essere legittimato almeno quanto quello gialloverde. A partire dal fatto che, ...

Repubblica : Koulibaly lavora per recuperare la forma. Ancelotti potrebbe preferire Maksimovic contro la Samp : Gli errori a Firenze e l’autogol a Torino hanno colpito Koulibaly, ma non l’hanno abbattuto, il difensore azzurro è pronto a recuperare e ritornare inc mapo più forte di prima secondo Repubblica La sosta del campionato e gli allenamenti personalizzati previsti per lui dallo staff tecnico e dai preparatori atletici aiuteranno Kalidou a mettere a punto il suo fisico, non ancora al top dopo un’estate laboriosa in campo e fuori. La ...

Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš - primo ministro della Repubblica Ceca : Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica Ceca. Babiš era stato accusato di corruzione per una questione che riguardava l’uso di fondi europei e coinvolgeva un grande conglomerato industriale di sua proprietà. Non Sono

Repubblica : De Rossi - le pastiere e l’incontro col boss Cutolo (Vincenzo) a Napoli : Su Repubblica, Dario Del Porto racconta un colloquio avvenuto sei anni fa tra De Rossi e Vincenzo Cutolo, reggente del clan del Rione Traiano fondato dal padre Salvatore. Una telefonata intercettata – la cui trascrizione è presente nelle carte dell’inchiesta sull’organizzazione camorristica dei Cutolo – in cui da intermediario avrebbe fatto un altro calciatore, Antonio Floro Flores. Floro Flores conosce da sempre Cutolo, ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez contro Alex Rins - scaramucce tra i due spagnoli : Quasi una gara nella gara. Nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, infatti, i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins hanno messo in scena un vero e proprio “duello rusticano”. Ad aprire le danze è stato il portacolori della Suzuki che, rallentato dal campione del mondo, decide di attaccarlo all’interno, andando addirittura al contatto. Il Cabroncito, con il suo spirito ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 in DIRETTA : caccia alla pole con la pista che si asciuga! Tutti contro Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Un minuto al via. Tutti i piloti valutano quale gomma montare 14.32 Chi centrerà la pole? Quest’anno Marquez è a quota 5, poi Quartararo con 3 e Vinales a 1 14.28 Zarco e Pol Espargarò raggiungono i primi 10 di ieri: 1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’58.246 14 1’55.802 16 2’06.219 8 2 93 M.Marquez SPA Repsol Honda Team HONDA 1’56.948 5 0.023 ...

Repubblica : Paratici contro Marotta. L’allievo contro il maestro : Paratici e Marotta non si rivolgono la parola dal 30 settembre 2018, quando Marotta fu costretto ad abbandonare la Juventus perché Agnelli “aveva inaugurato l’era dei quarantenni”. Il maestro fu costretto a lasciare tutto al suo allievo. Era convinto che non fosse stato Paratici a fargli le scarpe, pensava che il suo allievo avesse solo colto, giustamente, un’occasione. Piano piano ha dovuto ricredersi. Si è reso ...

Luigi Di Maio con Repubblica contro Matteo Salvini : "Quelle sparate non servono" : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita mai, ma il messaggio è chiaramente rivolto a Matteo Salvini, che poco prima a

Repubblica – Napoli - prossima doppia sfida contro il Barcellona. Ecco quanto incasserà. La cifra : IL Napoli incasserà 1,5mln dalla doppia gara contro il Barcellona Il Napoli si gode la vacanza dopo la sfida con il Liverpool, ma ci sono ancora da disputare le amichevoli contro Marsiglia e Barcellona. L’edizione odierna di Repubblica fa il puntofa della situazione. La prossima tournée internazionale della squadra scatterà domenica sera alle 21 con l’amichevole contro il Marsiglia in Francia e proseguirà con le due sfide ...

Repubblica : Il Betis offre Lo Celso come contropartita per Milik : A fare posto a Mauro Icardi, qualora la trattativa tra il Napoli e l’Inter andasse in porto ricevendo anche l’ok dell’argentino, sarebbe Arek Milik. Il polacco, scrive l’edizione napoletana di Repubblica, non ha convinto Ancelotti nella prima fase della preparazione pre-campionato. Nonostante il tecnico e il presidente lo abbiano sostenuto finora e continuino a farlo, la sua richiesta di rinnovo è al momento congelata. Si ...

Repubblica – Napoli-Pépé - offerta importante : Ounas contropartita. Cifre e dettagli : Napoli-Pépé, l’offerta della società azzurra In cima alla lista delle preferenze del tecnico azzurro Carlo Ancelotti c’è Nicolas Pepé. Lo riporta l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui da Napoli sarebbe arrivata un’offerta molto importante: 60 milioni cash più il cartellino di Adam Ounas (valutato circa 20 milioni). Il Lille ha preso seriamente in considerazione la proposta, ma l’affare è complesso ...