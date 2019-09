Incidente per Elisabetta Gregoraci | guasto all’auto di notte in autostrada | “Mi sono

Lorenzo - 27 anni - morto sull’autostrada per un tragico Incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Incidente in F3 : Alexander Peroni decolla contro le barriere : Il pilota australiano della Campos è uscito dalla macchina camminando, sta bene ed è stato portato al centro medico per i controlli di rito

VIDEO Alexander Peroni - spaventoso Incidente in F3 a Monza : la vettura vola su un dissuasore - volteggia in aria e finisce oltre le barriere : Attimi di paura durante il GP d’Italia 2019 della Formula 3. Alexander Peroni è infatti incappato in un bruttissimo incidente, il giovane pilota australiano ha preso in pieno un dissuasore in uscita dalla parabolica e la sua monoposto ha letteralmente preso il volo volteggiando più volte in aria prima di finire oltre le barriere. Si è temuto il peggio ma fortunatamente Peroni è uscito illeso dalla sua monoposto anche per merito di Halo che ...

Formula 3 - pauroso Incidente a Monza : Alex Peroni spicca il volo a causa di un dissuasore : immagini raccapriccianti [VIDEO] : Il pilota australiano ha preso in pieno un dissuasore all’esterno della Parabolica, spiccando il volo e finendo contro le barriere Ad una settimana dal terribile incidente che ha ucciso Anthoine Hubert a Spa e ferito Juan Manuel Correa, ecco che a Monza un altro terribile crash fa correre un brivido sulla schiena di tutti i componenti del paddock. Il protagonista è Alex Peroni, che spicca letteralmente il volo durante Gara-1 del Gp ...

VIDEO F3 - GP Italia 2019 : incredibile Incidente a Monza - Peroni prende il volo e finisce oltre le barriere! Attimi di paura : incredibile incidente durante il GP d’Italia 2019 della Formula 3 che si sta disputando a Monza. Alexander Peroni ha infatti colpito il dissuasore in uscita dalla parabolica, la sua vettura ha letteralmente spiccato il volo, ha roteato in area ed è andata oltre le barriera. Si è temuto il peggio per il pilota australiano che però è fortunatamente uscito illeso dalla sua monoposto, probabilmente anche per merito di Halo. Di seguito il VIDEO ...

Il video di Kylie Rae Harris - prima della morte in un Incidente : “Qui ha perso la vita la mia famiglia” : La cantante country americana, Kylie Rae Harris, 30 anni, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì in un incidente stradale nello Stato del New Mexico. Harris stava andando a Taos, nel nord dello Stato, quando l’auto sulla quale viaggiava è rimasta coinvolta nell’incidente insieme ad altre due vetture: nello scontro è deceduta anche una ragazza di 16 anni che era alla guida di una delle ...

Barbara D’Urso - Incidente per la conduttrice : “Una lastra di cristallo mi è entrata nel viso - ho perso sensibilità al braccio e alla mano” : “Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità. Vi ho nascosto una cosa da un po’ di giorni”, esordisce così Barbara D’Urso in un video su Instagram in cui si mostra con un vistoso collare sanitario al collo e racconta il brutto incidente che le è capitato.”Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa e che volevo evitare che si sapesse. Però ...

Barbara D'Urso vittima di un Incidente - porta il collare : 'Caduta in maniera pericolosa' : Disavventura per Barbara D'Urso a pochi giorni dall'atteso ritorno in televisione con Pomeriggio 5, la cui prima puntata della nuova edizione è fissata per lunedì 9 settembre su Canale 5. In queste ore la conduttrice ha spiazzato i suoi fan, mostrandosi in una veste "inedita". La D'Urso, infatti, ha postato dei video su Instagram e Twitter dove la si vede con indosso un collarino, e ha spiegato ai suoi follower che è rimasta vittima di un ...

Grave Incidente per Barbara D’Urso. Ecco cosa è successo alla conduttrice : Povera Barbara D’Urso, stavolta se l’è vista brutta! La bella conduttrice, regina dei salotti di Canale5 è stata vittima di un pericoloso incidente. La D’Urso, dopo giorni di silenzio, ha fatto sapere attraverso un video Instagram di essere stata investita da una lastra di cristallo. L’incidente avrebbe provocato serie conseguenze ma la stacanovista Barbara ha fatto sapere che lunedì tornerà regolarmente in onda con Pomeriggio5: “Vi ho nascosto ...

Barbara D’Urso - brutto Incidente : ‘Ecco perché indosso un collare’ : Mancano pochi giorni alla nuova stagione di Pomeriggio 5 (al via il 9 settembre) e Barbara D’Urso imperversa sui social e in tv con promo e foto in attesa di tornare nelle case degli italiani in diretta ogni pomeriggio. Poi a sorpresa, la sera del 5 settembre, appare su Instagram con un collare cervicale, raccontando di aver avuto un brutto incidente con una lastra di vetro e di averlo tenuto nascosto per diversi giorni. Inoltre lancia un ...

Barbara d’Urso Incidente - la conduttrice col collare : “Caduta pericolosa” : incidente per Barbara d’Urso, la conduttrice indossa un collare e spiega tutto su Instagram Barbara d’Urso ha avuto un incidente, la foto della caduta che oggi ha fatto il giro del Web era del tutto vera. La conduttrice di Pomeriggio 5 è intervenuta stasera sulla news che la riguarda e ha raccontato in prima persona […] L'articolo Barbara d’Urso incidente, la conduttrice col collare: “Caduta pericolosa” ...

Incidente per Barbara D'Urso - colpita da una lastra di cristallo : La popolare conduttrice si è mostra in un video sui social con il collare e ha raccontato l'Incidente che l'ha vista protagonista alcuni giorni fa, che le ha procurato paralisi a un braccio e a una mano Che ci fosse qualcosa di strano lo si era intuito dagli ultimi scatti pubblicati da Barbara D'Urso sui social. Foto e video promozionali di "Pomeriggio Cinque" fatti di schiena e con posture decisamente strane. La popolare conduttrice si è così ...

Incidente per Barbara D’Urso - investita da una lastra di cristallo : “La vita cambia in un attimo” : Barbara D’Urso ha avuto un pericoloso Incidente. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Una lastra di cristallo mi ha investito e ho capito che la vita può cambiare in un attimo” ha spiegato la conduttrice di Canale5 che, dopo le cure necessarie, ha annunciato che lunedì tornerà a lavoro.Continua a leggere

Barbara d'Urso - collare cervicale dopo un Incidente?/ Ecco perché nelle ultime foto.. : Barbara d'Urso, collare cervicale dopo un incidente? Ecco perché nelle ultime foto la conduttrice appariva di schiena e con il collo coperto