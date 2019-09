Desperate Housewives | Eva Longoria vittima di bullismo sul set | Felicity Huffman fu

Fonte : blogo

(Di domenica 8 settembre 2019) Cosa non si fa per aiutare un'amica. Anche ricordare momenti dolorosi del passato mai rivelati prima.Eva, attrice, produttrice, stella diha scritto una lettera per supportare l'amicacoinvolta nello scandalo legato ad ammissioni al college pilotate.è stata una delle 27 persone che hanno scritto una lettera al giudice che si sta occupando del caso, per descrivere la personalità dellae aiutarla in questa vicenda in cui rischia anche un mese di carcere e 20 mila euro di multa, come richiesto dal procuratore.si è dichiarata colpevole per aver corrotto un funzionario del sistema dei punteggi per i test degli studenti in vista della loro ammissione al college, per migliorare la posizione della figlia (avuta insieme al marito William H. Macy, non coinvolto nella vicenda) e agevolarne l'ammissione in college ...

