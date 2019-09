Una statua in onore di Andrea Camilleri nella sua Porto Empedocle

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 7 settembre 2019) Mauro Indelicato Nei prossimi mesi verrà lanciato un concorso di idee per la realizzazione di unaindisua: l'annuncio nel corso di una manifestazione in ricordo dello scrittorecittadina siciliana Il 6 settembreavrebbe compiuto 94 anni e,giornata del suo primo compleanno dopo la sua scomparsa,suasi è voluto tributare un momento di ricordo dello scrittore “padre” del Commissario Montalbano. E proprio durante il ricordo tributato in quella che, nei suoi romanzi, viene identificata come “Vigata”, è emersa l’idea di unaper commemorare lo scrittore. In particolare, si pensa ad un monumento con lo stesso stile di quello realizzato a Lisbona indi Pessoa:verrebbe raffigurato seduto in uno dei bar di via Roma, corso principale di, ...

