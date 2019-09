Schwoch | “Llorente giocherà con la Sampdoria | Lozano ha caratteristiche importantissime

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex bomber azzurro, Stefan: "Con lascenderà in campo Llorente. E' uno che ha esperienza, ha giocato in club importanti. Milik non é ancora pronto, neanche mentalmente non è stata un'estate tranquilla per lui. Se dovesse riposare Mertens, credo possa esserci spazio per Llorente che per me è all'altezza.? Ti crea superiorità numerica, ti apre spazi, può fare tutti i ruoli, a campo aperto fa paurama nei tre dietro può fare un po' tutto. Haimportanti, decisive nel calcio di oggi".

