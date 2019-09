Mostra del Cinema di Venezia | Roger Waters | “Salvini? Grazie a Dio se n’è andato” Poi fa

Venezia - alla Mostra del Cinema attivisti contro il riscaldamento globale occupano il red carpet. Azione di disturbo contro nave da crociera : Si sono svegliati in centinaia, alle 5 del mattino, e dal campeggio internazionale per la giustizia climatica “Venice Climate Camp” si sono diretti verso il red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che attualmente resta occupato da un migliaio di attivisti contro il riscaldamento globale. Mentre gli occupanti non sembrano intenzionati a lasciare lo spazio occupato di propria volontà e le forze dell’ordine stanno cercando di trattare ...

LIVE Cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia 2019 : red carpet occupato : La penultima giornata dell'edizione numero 76 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2019 si è conclusa. Oggi, sabato 7 settembre si conosceranno i vincitori a partire dalle ore: 18.00 in diretta dal Lido dove avverrà la Cerimonia di premiazione. E' possibile seguire la diretta a partire dalle ore: 18.45 su RaiMovie. La premiazione sarà condotta dalla madrina del Festival, Alessandra Mastronardi, nella sala Grande del ...

'Boia - Maschere e Segreti' mette i brividi alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Che cosa faceva precipitare nel baratro della più cupa paura gli italiani di qualche decennio fa? Ce lo racconta nel suo documentario Boia, Maschere e Segreti: l'Horror Italiano degli Anni Sessanta il critico Cinematografico e conduttore della trasmissione di Rairadio3 Hollywood Party, Steve della Casa, che ha presentato il film il 5 settembre nella sezione "Venezia Classici" della 76^ Mostra del Cinema. Si tratta di un lavoro sapiente ed ...

Mostra del Cinema di Venezia - il ritorno di Gabriele Salvatores con Tutto il mio folle amore : “Il bisogno di stare dove scorre la vita. Come dice il proverbio cinese: ‘Fai come l’acqua che va a cercare i luoghi bassi perché lì c’è la vera vita’”. Così Gabriele Salvatores spiega il suo ritorno on the road grazie a Tutto il mio folle amore, il suo nuovo film presentato in Mostra fuori concorso e dal 24 ottobre nelle sale per 01 Distribution. Liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas – a sua volta basato ...

Mostra del Cinema di Venezia - Waiting for the barbarians : come annullare due attori Johnny Depp e Mark Rylance (già premio Oscar) : Prendi due attori di peso come Johnny Depp e Mark Rylance. Annullali appiattendoli come figurine in un’atmosfera meditabonda di un impalpabile altrove della storia. Poi condisci il tutto con una pesante metafora sull’invasione barbarica dello straniero. Il risultato, ai limiti del vorrei ma certo che posso, è Waiting for the barbarians, il film diretto dal colombiano Ciro Guerra che chiude il Concorso di Venezia 76. Con un’allusione piuttosto ...

Mostra del Cinema di Venezia - l’ultima provocazione di Franco Maresco è La mafia non è più quella di una volta : I veri palermitani non parlano. Tra questi, dopo la recente sentenza di primo grado sulla “trattativa” Stato/mafia”, con la condanna per diversi ex membri delle istituzioni, c’è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tiro ad alzo zero verso il proprio concittadino, la provocazione Cinematografica tutta italiana, arriva a Venezia 76, in Concorso, da Franco Maresco con La mafia non è più quella di una volta. Spin-off, ma anche ...

Mostra del Cinema di Venezia - tutti i candidati alla vittoria del Leone d’oro. E il giurato Virzì disegna la giuria : Il J’Accuse di Polanski, Joker, Martin Eden o l’assoluta sorpresa Babyteeth. Noi il nostro podio allargato di Venezia 76 ce l’abbiamo già. Ma dalla giuria presieduta, non senza polemiche, da Lucrecia Martel non sono trapelati ancora nitidi squilli di palmares. Segno che tra i titoli in Concorso non brilla un vero e proprio capolavoro come accadde l’anno scorso per Roma di Cuaron o nel 2017 per La forma dell’acqua di Guillermo del Toro. E ad ogni ...

Mostra del Cinema : i best look di Venezia 76 : La Mostra del Cinema di Venezia si avvia alla conclusione e come sempre la Kermesse del lido ci ha riservato dei look da capogiro. Quali sono stati i più belli? Devo dire che i look da giorno sono stati perfino più belli di quelli da sera: più azzeccati, più naturali, meno “troppo”, un rischio che sul red carpet c’è sempre. Eccone qui qualcuno tra quelli che mi sono piaciuti di più. I best look di Venezia 76: Alessandra ...

Mostra del Cinema di Venezia - Roberto Saviano presenta ZeroZeroZero. Immergetevi nelle tenebre create da Stefano Sollima – Il teaser : “Se lei avesse un sacchetto di cocaina, fuori qui al Festival di Venezia, saprebbe venderlo. Se avesse un sacchetto di diamanti non ce la farebbe”. Roberto Saviano mini show. Ecco ZeroZeroZero formato serie tv, dirige Stefano Sollima, producono Sky e Cattleya, e lo scrittore campano non si ferma più. In standby lo scontro social con l’oramai ex-ministro della “malavita”, oggi tocca al tema cruciale che innerva, senza praticamente mai vedersi, le ...

Mostra del Cinema di Venezia - A Herdade film convincente e coinvolgente che ricorda alla lontana Il Gigante : Di film portoghesi siamo a digiuno da sempre. Se non fosse stato per le meteore tipicamente festivaliere di Manoel De Oliveira, Joao Cesar Monteiro, e di recente Pedro Costa e Miguel Gomes, non sapremmo praticamente nulla della cultura Cinematografica di questo paese. Una specie di casella vuota tra Spagna e Stati Uniti. Per riparare ad una assurda lacuna ecco che a Venezia 76, in Concorso, arriva A Herdade (in italiano La Tenuta). Non il ...