Fissata la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno in vista della Sampdoria | i dettagli

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 7 settembre 2019) Il Napoli riprenderà lunedì la preparazione al Centro Tecnico discrive la Ssc Napoli sul suo sito ufficiale. Gli azzurri si sono allenati nella settimanasosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà il 14 settembre con Napoli-, alle ore 18 per terza giornata di Serie A. prima presentata alla Mostra di Venezia. Insieme a Emir giuria di grande livello”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Mattino – Allan, dopo il no al PSG vuole un aumento di stipendio… VIDEO – Il difensore del Napoli Maksimovic premia i tifosi serbi vincitori di un concorso prima del match col Portogallo Tuttosport – Samp e Liverpool, il San Paolo verso il pienone! NAPOLI, sul tavolo i rinnovi di Maksimovic e Milik L'articololain,iproviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : Castel Volturno, lunedì è fissata la ripresa della preparazione verso la Samp - TuttoASRoma : SASSUOLO Allenamento pomeridiano. Ripresa fissata per martedì - trentinovolley : #BLMGroupArena, conclusa la terza settimana di preparazione. Ripresa fissata per lunedì -