Blocco watchfaces terze su Xiaomi Mi Band 4 con l’ultimo aggiornamento dell’app Mi Fit

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) C'è in rilascio un nuovodell'app Mi Fit, che porta il firmware alla versione 4.0.8, che porta delle significative novità per laMi4, tra cui spicca la possibilità di personalizzare il quadrante con foto ed immagini riprese dal vostro smartphone. Dopo aver aggiornato e lanciato l'applicazione, selezionate la voce 'Impostazioni display del bracciale', in cui saranno raccolte ledisponibili e la scheda 'Personalizza'. A quel punto non vi resterà che scegliere tra i 3 diversi stili presenti, a cui potrete cambiare lo sfondo, ritagliando la parte che vi interessa (non sarà possibile, purtroppo, decidere quali informazioni visualizzare, che sono predisposte di default da ciascuno stile). Ci spiace dirvi che l'alla versione 4.0.8 dell'app Mi Fit integra una sorta diche non permetterà più di utilizzarediparti ...

OptiMagazine : Blocco watchfaces terze su #XiaomiMiBand4 con l'ultimo aggiornamento dell'app Mi Fit -