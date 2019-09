Berrettini esce sconfitto ma con la benedizione di Nadal | Diventerà un

US Open 2019 : Berrettini esce con onore. Adesso per Medvedev c’è l’esame Nadal : Si ferma in semifinale il fantastico cammino di Matteo Berrettini negli US Open 2019. Rafael Nadal si è dimostrato un ostacolo ancora troppo difficile da superare per il tennista romano, che ha comunque lottato per due set alla pari con lo spagnolo, cedendo, anche forse per stanchezza fisica ed emotiva, nel terzo ed ultimo set. Una prestazione comunque positiva per il neo numero tredici del mondo. Matteo ha anche dei rimpianti, specialmente per ...

Paolo Bertolucci su Berrettini : “Gli schiaffi presi da Federer lo hanno fatto crescere” : A 23 anni, dopo aver battuto il francese Gael Monfils ai quarti di finale dello Us Open, Matteo Berrettini sta dicendo chiaramente la sua nel tennis italiano. Ha dimostrato di non essere una meteora, scrive Libero, ma “l’incarnazione più pura del tennis nostrano del futuro prossimo”. Dopo 42 anni ha riportato l’Italia in semifinale a New York e questa sera affronterà Rafa Nadal. Di lui parla oggi Paolo Bertolucci, re del doppio ...