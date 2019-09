Verdi | “Ancelotti non voleva più vendermi Cairo non ha mai mollato”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Oggi Simoneè stato presentato ufficialmente come giocatore del Torino in conferenza stampa. Ha ringraziato il presidenteper lo sforzo fatto e per non aver mai mollato nella trattativa. “Ringrazio il presidente, so lo sforzo fatto dal presidente. Ancelotti ad un certo punto nonpiùperché sarei potuto essere un valore aggiunto per il Napoli, ma il presidente non ha mai mollato. Sono arrivato perché lui ci ha creduto fino alla fine, altrimenti non sarei stato qui. La società è cambiata tantissimo da allora, ha fatto passi da gigante, basta guardare il centro sportivo, il Filadelfia, che sappiamo cosa vuol dire. Poi torno sapendo come sono i tifosi, passionali, che vogliono il massimo da ogni giocatore, a livello di ambientamento sarà più semplice. Nello spogliatoio ci sono tanti ragazzi che conosco, so che mi aiuteranno ad integrarmi”.ha ammesso ...

