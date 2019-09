US Open 2019 | il titolo di doppio maschile va a Cabal e Farah | battuti Granollers e

Golf - European Tour 2019 : Robert MacIntyre fa il vuoto nel secondo giro del Porsche European Open - Migliozzi terzo : Un venerdì ricco di sorprese al Porsche European Open 2019 in corso di svolgimento ad Amburgo. Il giovane rookie scozzese Robert McIntyre è riuscito a stupire tutti e ha scavato un solco enorme tra sé e i principali rivali, grazie a uno strepitoso secondo giro in 65 colpi sul complesso par 72 del Green Eagle Golf Course. Una giornata trionfale dal primo all’ultimo colpo per il classe 1996, sette birdie ben distribuiti lungo l’arco ...

LIVE Berrettini-Nadal - US Open 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della partita della vita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Berrettini-Gasquet – Berrettini-Thompson – Berrettini-Popyrin – Berrettini-Rublev – Berrettini-Monfils – Nadal-Millman – Nadal-Chung – Nadal-Cilic – Nadal-Schwartzman Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale degli US Open 2019 che mette uno di ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini sfida Rafael Nadal in una semifinale da brividi. Medvedev e Dimitrov a caccia della prima finale Slam : Sarà una notte che l’Italia, a inizio torneo, non avrebbe pensato di vivere così presto: Matteo Berrettini si gioca la prima semifinale Slam della sua vita, a 23 anni e mezzo, dopo aver fatto tesoro di un tabellone ora insidioso ora favorevole, e lo fa sulla superficie che più lo aveva costretto a cedere le armi in questa stagione. Il romano, dopo aver avuto a che fare con Roger Federer nel tempo di Wimbledon, va a scontrarsi con un altro ...

Berrettini-Nadal oggi in tv - US Open 2019 : orario preciso della semifinale - streaming e programma : Quest’oggi, non prima delle 23.30 italiane, Matteo Berrettini scenderà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium di New York (Stati Uniti) per la semifinale dello US Open di tennis, ultimo Slam dell’anno. Il romano dovrà affrontare il n.2 del mondo Rafael Nadal e la sfida è ai limiti dell’impossibile. L’azzurro, infatti, per prevalere dovrà superarsi, considerando le grandi qualità del suo avversario (tre volte vincitore a ...

US Open 2019 : la regina Serena Williams vuole il 24° Slam - Bianca Andreescu la miglior rivale possibile : Tutto come previsto. Serena Williams continua nel suo incedere regale negli US Open 2019 di tennis, ultimo Slam dell’annata. L’americana (n.8 del ranking) ha staccato il biglietto per la finale, demolendo letteralmente l’ucraina Elina Svitolina, lasciandole la pochezza di 4 game (6-3 6-1) e ottenendo il pass della decima finale in carriera in questo Major. Era il 1999 quando Serena seppe arrivare fino in fondo a questo torneo e ...

VIDEO Serena Williams-Elina Svitolina - US Open 2019 : gli highlights della partita. L’americana domina e va a caccia del 24° Slam : Un vero e proprio dominio quello di Serena Williams contro Elina Svitolina. L’americana si è imposta con un netto 6-3 6-1 nella semifinale dello US Open di tennis. L’americana, così, accede per la decima volta in carriera all’atto conclusivo di New York dove ci sarà la giovane canadese Bianca Andreescu. Una sfida generazionale in piena regola. Williams, come detto, dominante nel match contro l’Ucraina, mettendo a segno ...

Dimitrov-Medvedev - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Saranno dunque Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev a giocarsi un posto per la finale dello US Open di tennis. Il russo (n.5 del mondo) si è imposto contro Stan Wawrinka, sciorinando un tennis concreto e approfittando a dovere dei tanti errori del proprio avversario. Si tratta del primo penultimo atto in carriera in questo torneo. Stessa storia, stesso mare per il bulgaro, reduce da una stagione in cui non era mai andato oltre i quarti di finale di ...

US Open 2019 oggi in tv (6 settembre) - semifinali maschili : programma - orari e streaming : Arrivano per gli US Open 2019 il momento delle semifinali maschili, con una bella notizia arrivata dal fronte italiano. Ci sarà infatti la presenza di Matteo Berrettini, bravissimo a infilarsi in un corridoio favorevole di tabellone e poi a eliminare, contro il pronostico e dopo cinque set trasformati in una battaglia di nervi, il francese Gael Monfils. Il suo avversario non sarà uno qualsiasi, ma Rafael Nadal, tre volte vincitore di questo ...

US Open 2019 : saranno Serena Williams e Bianca Andreescu le finaliste a Flushing Meadows : saranno la statunitense Serena Williams e la canadese Bianca Andreescu le finaliste dello US Open 2019 di tennis. Le due giocatrici si sono imposte, rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la svizzera Belinda Bencic. Per Williams si tratta della decima finale a Flushing Meadows e della 33esima nei tornei del Grande Slam, mentre per Andreescu è la prima. Serena andrà così a caccia del tanto agognato 24esimo Major che le ...

Golf - European Tour 2019 : Paul Casey leader dopo il primo giro nel vento del Porsche European Open - bene Migliozzi : Mentre il PGA Tour si ferma per qualche settimana nella classica pausa estiva che segue il Tour Championship, in Europa il Golf non rallenta ed è tempo di Porsche European Open 2019. Il par 72 del Green Eagle Golf Course di Amburgo (Germania) ha accolto tutti in questa prima giornata con un fortissimo vento e gli score sono stati molto alti tanto che appena sette atleti sono riusciti ad abbattere il muro dei 70 colpi. Il gran protagonista di ...

Open days 2019 : palestre e impianti aperti : Roma – Sulla scia della ‘Notte bianca dello sport’, arrivano a Roma gli ‘Sport Open days 2019′: un evento che permettera’ a numerosi impianti sportivi comunali e palestre scolastiche di rimanere aperti il sabato per ospitare eventi e manifestazioni di carattere sportivo. Si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 settembre e coinvolgeranno quasi tutti i municipi romani per un totale di 107 strutture aperte. Alla ...

Berrettini-Nadal - US Open 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Azzurro nettamente sfavorito : servirà un miracolo : Matteo Berrettini è diventato senza se e senza ma il personaggio di questi ultimi giorni in tema di sport. L’Azzurro sta emozionando tutti per l’eccezionale percorso compiuto allo US Open 2019 di tennis, ultimo Major dell’anno. La semifinale centrata non faceva, di certo, parte dei suoi obiettivi e la sua scalata sembra inesorabile. L’ostacolo però che gli si pone davanti non è uno qualunque perché Rafael Nadal (n.2 del ...