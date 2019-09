Tiro a volo | Europei Lonato 2019 | nel trap femminile junior Sofia Littame è d’argento!

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Arriva una seconda medaglia per l’Italia aglidididel Garda, in provincia di Brescia: nella finale delcategoriaè seconda e conquista l’argento, nella prova vinta dall’iberica Mar Molne Magrina, con il podio completato dalla lusitana Maria Ines Coelho de Barros. Nel rush finale l’iberica, in testa per tutta la gara, vede avvicinarsi l’azzurra, che fallisce l’aggancio al piattello numero 47 e poi cede per 39-37, mancando anche l’ultimo, ormai ininfluente bersaglio, quando la spagnola aveva già vinto. Medaglia di bronzo per la lusitana, eliminata in terza piazza con 28 su 40. Quarta posizione per l’ucraina Nadiia Bulhakova, fuori con 23/35, mentre è quinta la russa Polina Kniazeva, eliminata con lo score di 18/30, infine termina sesta ed è la prima delle escluse ...

