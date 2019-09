Si nasce mancini a causa di alcuni geni Uno studio ha rivelato quali

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019)si, non lo si diventa. E ora si sono scopertideiresponsabili della caratteristica comune a circa il 10% delle persone nel mondo. Unocondotto dai ricercatori dell’Università di Oxford finanziati dal Medical Research Council e comparso sul giornale medico Brain ha identificato infatti, per la prima volta, le aree del genoma che sono associate all’utilizzo della mano sinistra e ha collegato i loro effetti alla struttura del cervello. A riportare la notizia è la BBC, che spiega come “le caratteristiche del DNA che sono state ritrovate daglisi nei soggettisiano correlate con la funzionalità del cervello e, in particolare, alla funzione del linguaggio”. Che il DNA avesse un ruolo importante nel determinare la mano dominante non è una novità. Unodianni fa ...

