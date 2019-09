Rebel Cops è lo spin-off ambientato nel mondo di This is NOT the Police in arrivo su PC e

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 6 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic e Weappy Studios, sono entusiasti di annunciare l'di, il nuovo gioco con combattimenti a turninell'universo diis NOT the. Il nuovo titolo sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Come suggerisce il titolo del gioco,è la storia di un gruppo di poliziotti che decidono di ribellarsi e riprendersi la loro città dopo che una mente criminale di nome Viktor Zuev prende in consegna la città di Ripton. Per rendere il gioco ancora più avvincente, le funzionalità dihanno un sistema che consente ai giocatori di decidere se vogliono essere spietati o buoni e aiutare i cittadini a prescindere dalla loro missione. Il gioco predilige un approccio stealth, con una particolarità: i vostri personaggi non avranno punti ferita e dovrete quindi ...

