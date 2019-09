Minuti illimitati e 50 GB di Internet a 6 | 99 euro con Wind Smart | ecco come attivarla

La migliore offerta winback di Vodafone è tornata : SMS e Minuti illimitati e 50 GB a 7 euro : Vodafone insiste con gli ex clienti e prova a convincerli a tornare proponendo la Vodafone Special Unlimited, a prezzi diversi in base, probabilmente, all'operatore di provenienza. L'articolo La migliore offerta winback di Vodafone è tornata: SMS e minuti illimitati e 50 GB a 7 euro proviene da TuttoAndroid.

TIM fa sul serio e propone Minuti illimitati e 50 GB a 5 - 99 euro al mese : TIM Supreme 50GB è la nuova offerta operator attack di TIM attivabile dai clienti che vogliono portare il loro numero in TIM, attivabile presso alcuni negozi fisici abilitati.

Arriva TIM Titanium UP per gli ex-clienti TIM - con 50 GB e Minuti illimitati : Si chiama TIM Titanium UP la nuova offerta di TIM pensata per provare a rubare clienti alla concorrenza e nello specifico tentare gli ex-clienti andati via avendo lasciato il consenso commerciale.

TIM Titanium X 50GB tenta i clienti Wind e Tre : Minuti illimitati e 50 GB a 9 - 99 euro al mese : TIM Titanium X 50GB tenta i clienti Wind e Tre: minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese. L'offerta è attivabile in negozio ma solo per poco tempo!

Tiscali lancia le nuove offerte Smart 30 e Smart 60 : Minuti illimitati e fino a 60 GB a partire da 7 - 99 euro : Tiscali lancia le nuove offerte Smart 30 e Smart 60: minuti illimitati verso tutti e fino a 60 GB di internet a partire da 7,99 euro al mese

Wind All Inclusive proposta ad alcuni clienti tramite coupon : Minuti illimitati e 20 Giga a poco più di 10 euro : Wind ha selezionato alcuni tra i propri clienti ai quali offrire un coupon per attivare l'offerta ricaricabile All Inclusive con minuti illimitati

ho. Mobile rilancia Minuti e SMS illimitati e 50 GB di Internet a 5 - 99 euro al mese : ho. Mobile tira fuori gli artigli e rilancia un'offerta a dir poco incredibile, attivabile da chiunque effettui la portabilità del proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale.

Che offerta - Kena 7 - 99 Flash : 70 GB di Internet e Minuti e SMS illimitati a 7 - 99 euro al mese : Il nome non è dei più originali, anzi, fatto sta però che questa nuova offerta di Kena Mobile possiede tutte le caratteristiche per riscuotere successo, soprattutto fra chi cerca tanto traffico dati Internet.

TIM rivuole gli ex-clienti ora in Wind e Tre : pronti 50 GB di Internet e Minuti illimitati per loro : Si chiama TIM Diamond X la nuova offerta di TIM pensata per provare a rubare clienti alla concorrenza e nello specifico a Wind e Tre, visto che è attivabile tramite portabilità del numero da questi due operatori.

Minuti e SMS illimitati e 50 GB di internet a 4 - 99 euro al mese con Kena Special Summer : Kena Special Summer (Minuti e SMS illimitati e 50 GB di internet) viene proposta al prezzo di 4,99 euro al mese solo attivandola in alcuni corner

Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4 - 99 euro al mese con Minuti illimitati - 1000 SMS e solo 40 MB di internet : Vodafone lancia una nuova Special 1000 da 4,99 euro al mese. C'è poco da esultare però: ci sono minuti illimitati e 1000 SMS, ma solo 40 MB di internet!

Potete ancora provare gratuitamente i 50 GB di Internet - 100 SMS e Minuti illimitati di Fastweb : Il #NIENTECOMEPRIMA di qualche settimana fa ha introdotto dei cambiamenti importanti all'interno del portafoglio di offerte di Fastweb Mobile, come era prevedibile dai teaser pubblicati nei giorni precedenti.