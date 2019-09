Inter | Lukaku lancia il guanto di sfida ai razzisti | “vi dico cosa farò se dovessi

Inter - Lukaku torna a parlare di razzismo : “Se dovessi sentire cori - risponderò” : “Se dovessi sentire cori razzisti, risponderò. Però i miei pensieri rimangono sul campo, per aiutare i miei compagni a vincere”. Il nuovo attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, in una video Intervista a ‘RollingStone‘, torna a parlare di razzismo. “Pensi che un giocatore debba lasciare il campo in caso di razzismo durante una partita? No, ma penso che debba prendere posizione, quello sì. Perché il razzismo ...

Inter - la folle lettera degli ultras a Romelu Lukaku : "Quello di Cagliari non era razzismo" : Gli ululati razzisti di Cagliari ai danni di Romelu Lukaku hanno fatto il giro del mondo e lasciato uno strascico di polemiche, alimentate da un post su Instagram dello stesso centravanti dell'Inter dopo il match vinto dai nerazzurri contro la compagine sarda ("Il calcio è un gioco amato da tutti e

La curva dell’Inter ha difeso i cori razzisti contro Romelu Lukaku : Dopo i molti precedenti, in una lettera sostengono che fare il verso della scimmia a un calciatore nero non c'entri col razzismo

Inter - tifosi contro Lukaku! Lettera sui cori di Cagliari : “non è razzismo - volevano solo innervosirti. I media strumentalizzano” : La Curva Nord dell’Inter scrive a Romelu Lukaku dopo lo sfogo social sui cori di Cagliari: i nerazzurri negano la matrice razzista e invitano il proprio giocatore ad accettare qualsiasi forma di provocazione degli ultras avversari “Dopo l’ennesimo teatrino mediatico di luoghi comuni sul presunto razzismo degli Ultras, orchestrato da chi vuole raccogliere i soliti e facili consensi popolari frutto dell’ignoranza, la Curva Nord Milano ...

Gazzetta : la curva nord dell’Inter a Lukaku : “quelle espressioni non sono razzismo” : Hanno colpito i cori razzisti di domenica sera all’indirizzo di Lukaku, innanzitutto perché i video di questi cori hanno fatto il giro dei sociale e non solo quelli italiani, ma poi per come ha affrontato il problema il belga. Il suo messaggio social, semplice, pacato eppure così forte e incisivo, hanno convinto che era arrivato il momento di fare qualcosa. E così il giudice sportivo non si è limitato a commissionare una multa al ...

Inter - la curva nord scrive a Lukaku : “Non è razzismo - in Italia lo facciamo per un altro motivo” : Inter, la curva nord scrive a Lukaku in merito ai buu razzisti e gli insulti ricevuti a Cagliari domenica scorsa in occasione del match contro i nerazzurri La curva nord scrive a Lukaku, oggetto di cori razzisti in occasione di Cagliari-Inter. Secondo gli ultras nerazzurri “gli Italiani non sono razzisti”, ma si tratterebbe di un “teatrino mediatico di luoghi comuni su un presunto razzismo degli ultras, orchestrato da chi vuole ...

Cagliari-Inter - ululati razzisti a Lukaku : La curva dei tifosi sardi insulta il centravanti dell'Inter subito dopo il rigore che regala la vittoria all'Inter

Lukaku vittima di ululati razzisti in Cagliari-Inter : Ieri sera, domenica 1° settembre, si è giocata a Cagliari la partita tra la squadra sarda e l'Inter, valevole per la seconda giornata di Serie A. Al minuto 25 della ripresa, la gara era ferma sul punteggio di 1-1 quando viene assegnato un rigore all'Inter: Lukaku scende a centrocampo a raccogliere un passaggio di Barella, si gira e lancia in profondità Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, anche lui arrivato nella campagna acquisti estiva ...

Inter - Lukaku durissimo sui social : l’attaccante nerazzurro bersagliato di insulti razzisti a Cagliari [FOTO] : Il giocatore dell’Inter ha denunciato sui social il fatto di essere stato bersaglio di insulti razzisti durante il match contro il Cagliari La gioia per un gol che vale tre punti e la delusione per gli insulti ricevuti, la maggior parte di stampo razzista. La serata di Romelu Lukaku a Cagliari nasconde luci e ombre, ma purtroppo il risvolto negativo non dipende dalle sue prestazioni. L’attaccante belga infatti è stato bersaglio ...

Cori razzisti contro Lukaku - il messaggio dell’attaccante dell’Inter su Instagram : ”Molti giocatori nell’ultimo mese sono stati vittime di abusi razzisti. A me e’ successo ieri. Il calcio e’ uno gioco che deve far felici tutti e non possiamo accettare nessuna forma di discriminazione che lo possa far vergognare. Spero che tutte le Federazioni del mondo reagiscano duramente contro tutti i casi di discriminazione!!!”: è il messaggio dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku su ...

Cagliari-Inter - cori razzisti contro Lukaku. Calcia il rigore e viene ricoperto da “Buuu” : Ancora un grave episodio di razzismo nel calcio italiano e a Cagliari, in particolare. Durante il calcio di rigore battuto dall’attaccante Romelu Lukaku si sono sentito dei buu provenire dalla curva rossoblu, tanto che l’attaccante belga ha poi esultato rivolgendosi con fare di sfida. Le immagini e l’audio dei cori hanno immediatamente fatto il giro del web, avendo ampio risalto soprattutto sulla stampa inglese. Lukaku era in precedenza un ...

Gazzetta : Lukaku ignora i buu razzisti e porta l’Inter alla vittoria : L’inter passa a Cagliari e tiene la vetta della classifica insieme alla Juve, ma la partita di ieri è stata macchiata ancora una volta dagli insulti razzisti arrivati questa volta dalla tifoseria sarda nei confronti di Lukaku, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Mentre il bomber belga si accingeva a battere il rigore si sono levati anche i buu della curva mischiati ai tanti fischi. Lukaku segna e non dice niente, ma con gli occhi ...

L'Inter di Conte fa l'anti-Juve : 2-1 a Cagliari con Lautaro-Lukaku : Soffre ma vince L'Inter di Conte che, dopo il comodo esordio di San Siro contro il Lecce, coglie i tre punti anche alla Sardegna Arena superando il Cagliari per 2-1. I nerazzurri ce l'hanno...