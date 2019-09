David Harbour e Lily Allen stanno insieme? Incontro ravvicinato per Jim Hopper

Un romantico David Harbour sul destino di Hopper in Stranger Things e la nostalgia per i “Jopper” : Un mese dopo il debutto della stagione che potrebbe segnare la sua ultima apparizione nella serie, David Harbor sembrava confermare il destino di Hopper Stranger Things 3. O semplicemente, vuole alimentare l'hype intorno alla sorte del suo personaggio. Lo spunto per una riflessione sulla scomparsa di Hopper al termine di Stranger Things 3, dopo che Joyce gira la chiave che serve a chiudere il Sottosopra, è arrivato da una fotografia di ...

David Harbour - su instagram il segreto dello sceriffo Jim Hopper di Stranger Things : David Harbour con i suoi baffoni e la camicia hawaiana che cita Magnum PI – Tom Selleck è diventato una star grazie alla serie Stranger Things in cui interpreta lo sceriffo Jim Hopper. Ma l’attore, classe 1975, non è un esordiente, anzi l’abbiamo visto in numerosi film e serie tv. Solo ora grazie alla serie dei fratelli Duffer in streaming su Netflix è diventato famoso. La carriera di David Harbour Nato a New York David Horbour ...

