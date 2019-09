Traffico Roma del 05-09-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 13 : 30 : INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA, INCOLONNATO IL Traffico DAL RACCORDO ANULARE, FINO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. UN SECONDO INCIDENTE, ALLE PORTE DI Roma, SULLA VIA AURELIA, SI REGISTRANO CODE DA MALAGROTTA A VIA DELL’ARRONE, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. DIFFICOLTÀ ANCHE SU VIA SALARIA, QUI PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSOLA TANGENZIALE. PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO DOVE SI ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD CODE sulla salaria DAll’aeroporto dell’urbe ALLA tang.est, SULLa VIa FLAMINIA da via di grottarossa a corso francia, e sulla via cassia dal gra a via dei due ponti in entrambi i sensi di marcia, AD AGGRAVARE LA ISTUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO nella zona di corso francia all’altezza di VIA PARETO. proseguono i lavori in corso su viale di tor di quinto dove si transita a senso unico alternato all’altezza di via pietro lupi: ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 10 : 00 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 : 30 : ancora molto TRAFFICATE LE PRINCIPALI vie conSolari IN entrata IN CITTÀ: A Roma NORD lunghe CODE SULLE VIE FLAMINIA dal gra a corso francia e sulla salaria DA VILLA SPADA ALLA tang.est. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: LUCI SPENTE PER UN GUASTO FRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA, RACCOMANDIAMO, PERTANTO, DI MODERARE LA ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST. proseguendo sulla tang.est, ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA da la storta a la giustiniana e dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara ALLA TANGENZIALE EST. proseguendo sulla tang.est, ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE EST in direzione di quest’ultima. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 05-09-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA dal GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti ALLA TANGENZIALE EST in direzione di quest’ultima. SUL GRA, IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA ARDEATINA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALFREDO PARETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA AURELIA TRA LARGO ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE PER Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA VIA ARDEATINA PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA ALFREDO PARETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA AURELIA TRA LARGO ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA Roma NAPOLI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA Roma NAPOLI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA ...