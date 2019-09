Tinder sbarca su Facebook e Zuckerberg diventa Cupido

Fonte : agi

(Di giovedì 5 settembre 2019) Lo ha annunciato una manciata di ore fa sul suo profilo. Mark Zuckerberg si dice orgoglioso di poter presentare la nuova funzionalità del social network che fondò nel 2004, funzionalità che si chiamerà"Dating". E che darà agli internauti la possibilità di "avviare relazioni significative". "Una delle cose più belle che mi ha dato- dice l'informatico americano -è che posso passeggiare per qualsiasi città del mondo e incontrare persone che mi raccontano di essersi conosciute e sposate grazie a". La nuova funzionalità, che incentiva la ricerca dell'anima gemella grazie a un sistema di incroci che sfrutta gli interessi, gli eventi e i gruppi in comune tra i cuori solitari in cerca della propria metà, è ora attiva negli Usa e in altri 19 paesi. "Sono entusiasta di vedere come aiuterà le persone a farsi incontrare e a trovare l'amore - continua ...

