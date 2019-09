Più fondi per la scuola | o mi dimetto La partenza sprint di Fioramonti

Il Play Store cambia le regole per le app di prestiti personali mentre il controllo Più approfondito è solo per le nuove applicazioni : Di recente potreste aver notato una proliferazione di applicazioni che propongono prestiti personali sul Play Store e il team di Google ha pubblicato nuove regole L'articolo Il Play Store cambia le regole per le app di prestiti personali mentre il controllo più approfondito è solo per le nuove applicazioni proviene da TuttoAndroid.

Tav - dopo ok Parlamento Più fondi in vista da Ue : verso finanziamento al 55% : Bruxelles procurerà probabilmente più fondi di quelli promessi. Si accelera per 3,8 miliardi sugli 8,6 complessivi della tratta

I terremoti Più forti possono essere indotti dalle acque reflue dei giacimenti petroliferi iniettate nelle profondità del sottosuolo : Gli scienziati del Virginia Tech hanno scoperto che nelle aree in cui lo smaltimento delle acque reflue nei giacimenti petroliferi è molto diffuso e dove l’acqua iniettata ha una maggiore densità rispetto ai fluidi naturali in profondità, i terremoti stanno diventando più profondi allo stesso ritmo dei pozzi delle acque reflue. Ma forse quel che è più grave è che il team di geoscienziati ha scoperto che la percentuale dei terremoti di alta ...

Lupi : assessore veneto - Più fondi per protezione bestiame da predazioni : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – La Regione veneto raddoppia i fondi regionali messi a disposizione quest’anno per la prevenzione delle predazioni da Lupi e altri grandi carnivori. Con l’affidamento odierno ad Avepa di ulteriori 62 mila euro, la Giunta regionale del veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan, ha portato quest’anno a 120 mila euro le risorse del fondo regionale per la ...

Riscatto della laurea : pensione Più vicina grazie ai fondi di solidarietà : fondi di solidarietà in campo per avvicinare la pensione dei lavoratori. Si tratta di un bacino di circa 5,6 milioni di persone, di cui 1,1 milioni gravitano nel settore...

Come impostare sfondi diversi su Più display in GNOME Linux : Anche se GNOME Shell è un ambiente desktop molto famoso e utilizzato, purtroppo gli sviluppatori non permettono, ad esempio, di impostare differenti wallpaper ai vari monitor disponibili. Tuttavia, in questo nuovo tutorial di oggi vi leggi di più...

Tav - Conte per il sì : «Più fondi dall’Ue per finanziarla» : Il presidente del Consiglio: «Non realizzarla costerebbe più che farla», dice in diretta Facebook. «Se volessimo bloccare l’opera?» L’Italia dovrebbe avere un voto del Parlamento, e affrontare il dissenso dell’Europa e della Francia

Fondi russi - autonomia e Tav : domani il giorno Più difficile del governo : La Lega accelera sulla Torino-Lione – “Si farà” – e anticipa la decisione di Palazzo Chigi. Zaia chiede un conclave sull’autonomia

Sondaggi elettorali - Salvini è Più forte anche dell’inchiesta sui fondi russi : Lega sale al 37 - 7% : Nonostante l'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, il partito di Matteo Salvini continua a crescere nei Sondaggi: la vicenda non sembra scalfire il Carroccio sotto il punto dei vista dei consensi. Aumenta, così, il vantaggio sugli inseguitori: il Pd fa segnare un calo di quasi un punto percentuale nell'ultima settimana ed è ora staccato di oltre 15 punti.Continua a leggere