Le lezioni di scuola guida non saranno più esenti da Iva

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) Cattive notizie per coloro che decideranno di iscriversi a corsi dinei prossimi mesi. Diversamente da quanto accaduto finora, in futuro anche leseguite nelle autoscuolesoggette all’imposizione dell’Iva al 22%. Lo stabilisce una risoluzione dell’Agenzia delle entrate emanata lo scorso 2 settembre, che recepisce le disposizioni di una sentenza dell’Unione europea. In sostanza, finora lefatte nell’ambito del percorso per il rilascio della patente eranodall’imposizione Iva, e quindi le autoscuole non pagavano l’imposta, esattamente come accade per le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese leprivate, impartite da insegnanti”, si legge nella sentenza ...

Andrea751201 : RT @InfoFiscale: IVA scuola guida, dovuta anche sulle lezioni già fatturate: l'AdE in linea con l'UE - aavv1819 : Scuola, la ricetta del Pd: 'Subito lezioni di arabo e insegnanti immigrati' - darthvikander : È ufficiale: da ottobre inizierò a lavorare nella scuola dell'infanzia del mio quartiere ?? Probabilmente perderò l… -