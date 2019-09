La protesta di Hong Kong vince il primo round contro Pechino

Hong Kong - arrestato leader protesta Joshua Wong/ Cancellata manifestazione di domani : Retata Hong Kong, arrestato leader 22enne della rivolta degli ombrelli, Joshua Wong: vietata la manifestazione di domani, la repressione della polizia

Arrestato il leader della protesta a Hong Kong - cancellata la manifestazione : Gli organizzatori hanno cancellato la marcia pro-democrazia prevista per sabato a Hong Kong dopo che la polizia aveva vietato la manifestazione. I promotori del gruppo Civil Human Rights, che fin qui avevano portato in piazza anche due milioni di persone in maniera pacifica, hanno detto di non aver avuto altra scelta che annullare l’appuntamento per il timore riguardo l’incolumità dei partecipanti.Non è ancora chiaro se ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong - uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia : La polizia di Hong Kong ha arrestato Joshua Wong, uno dei leader delle manifestazioni di protesta a favore della democrazia ed ex capo delle manifestazioni studentesche del 2014. Lo ha fatto sapere il movimento che Wong ha fondato, Demosisto. Secondo

Hong Kong - polizia vieta protesta sabato : 12.08 La polizia di Hong Kong ha vietato la manifestazione di sabato prossimo a sostegno del suffragio universale,promossa dal Fronte per i diritti civili, per timore di nuovi scontri in piazza. E'la prima volta che una manifestazione organizzata dal Fronte, una delle sigle più attive nelle proteste anti-governative, riceve un divieto della polizia. Nello scorso fine settimana sono state arrestate 86 persone per le violenze in ...

A Hong Kong catena umana di 40 km per protestare contro la Cina : Migliaia di manifestanti hanno formato una catena umana, lunga circa 40 chilometri, a Hong Kong per il 30esimo anniversario della cosiddetta “Baltic Way”, la catena umana che fu organizzata nel 1989 in Estonia, Lettonia e Lituania per chiedere l’indipendenza dall’Urss. Ai piedi dei grattacieli e nei quartieri dello shopping i dimostranti si sono tenuti per mano formando la catena, soprannominata “Hong Kong ...

protesta a Hong Kong : migliaia di nuovo in piazza sotto pioggia e vento : Gli attivisti pro democrazia di Hong Kong oggi sono tornati di nuovo in piazza, affrontando anche pioggia e forti raffiche di vento: una nuova mobilitazione anti-governativa è stata indetta a Victoria Park dove sono attese, oltre i dimostranti più giovani e radicali, anche famiglie e persone anziane. E’ l’11ª settimana consecutiva che va avanti il movimento di Protesta iniziato il 9 giugno per bloccare la legge che avrebbe permesso ...

Hong Kong - anche i professori scendono in piazza per l’11° weekend di protesta. E parte la contro manifestazione a favore di Pechino : Hanno marciato indossando abiti neri e annodando nastri bianchi alle inferriate di metallo intorno alla Government House. Così migliaia di professori oggi hanno dato il via all’undicesimo weekend di proteste a Hong Kong. Sfidando la pioggia battente hanno espresso la loro solidarietà agli studenti e agli attivisti che 11 settimane fa hanno cominciato a dichiarare il pieno dissenso contro la legge sulle estradizioni in Cina, accusata di ...

Tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati cancellati per le manifestazioni di protesta : Tutti i voli in partenza lunedì dall’aeroporto internazionale di Hong Kong, esclusi quelli per cui i passeggeri avevano già fatto il check-in, sono stati cancellati per le manifestazioni a favore della democrazia e contro il governo locale e la polizia che

La protesta blocca i voli a Hong Kong. La polizia usa cannoni ad acqua : Non si placa la crisi a Hong Kong. La polizia ha deciso di dispiegare camion con cannoni ad acqua come nuovo mezzo per affrontare le manifestazioni pro democrazia che vanno avanti da oltre due mesi.I veicoli, dotati di videocamere di sorveglianza, sono stati introdotti dopo gli scontri di domenica fra polizia e manifestanti in una decina di siti della ex colonia britannica.Gli agenti hanno lanciato ieri lacrimogeni nelle vie dello shopping e in ...

Hong Kong - altri tre giorni di protesta. Ambasciatore Cina : “Usa non giochino col fuoco” : Hong Kong si prepara al decimo weekend consecutivo di proteste per chiedere maggiore democrazia. In centinaia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong per un sit-in che dovrebbe andare avanti per tre giorni. Secondo l'agenzia Dpa, i manifestanti sarebbero già migliaia. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "HK to freedom", "Hong Kong verso la libertà", è ...

La protesta dei laser a Hong Kong : Centinaia di manifestanti pacifici li hanno usati per criticare la polizia, che aveva arrestato uno studente che ne possedeva alcuni

Hong Kong - tutte le ripercussioni finanziarie della protesta anti-Cina : Dal primo maggio, in coincidenza con l’inizio delle proteste, l’indice ha perso oltre il 12,6% contro il -3,36% fatto registrare dall’indice mondiale Msci World. Male anche il fronte Ipo dopo la cancellazione della maxi-operazione Budweiser

44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle manifestazioni di protesta di Hong Kong : A Hong Kong 44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle proteste degli ultimi giorni, organizzate per chiedere riforme democratiche e contro le violenze della polizia. Reuters spiega che le 44 persone sono state arrestate domenica dopo la manifestazione

«Liberate Hong Kong» : la protesta contro Pechino blocca la città : Giorno dopo giorno, le manifestazioni continuano a sfidare le autorità e a mettere in crisi l’ex colonia britannica. Dopo gli scontri del fine settimana presa di mira la rete ferroviaria