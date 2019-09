Ritardi nella ricostruzione post terremoto in Umbria | scatta l’inchiesta della Corte dei

Nucleare : Ritardi - accordi mancanti e strutture incomplete. Le 15 tonnellate di combustibile esaurito che l’Italia non riesce a esportare : Il combustibile esaurito presente in Italia va inviato all’estero e si tratta di un problema da “risolvere con urgenza”. Soprattutto per quanto riguarda le 13 tonnellate stoccate presso il deposito Avogadro di Saluggia, in provincia di Vercelli. Parliamo dell’area dove, a maggio 2019, sono stati trovati alcuni fusti interrati, in seguito agli scavi eseguiti da Arpa Piemonte, incaricata dalla Procura di Vercelli con funzioni di polizia ...