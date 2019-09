Omicidio Bologna | bloccata a Ventimiglia fuga del presunto killer

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli L'uomo, con diversi precedenti, viaggiava su un treno diretto a Grasse, in Costa Azzurra. E fortemente sospettato di essere l'autore dell'della compagnia, trovata carbonizzata in un casolare aMancavano pochi chilometri per poter finalmente cantare vittoria, ma giunto allo scalo ferroviario internazionale di, l'inaspettata sorpresa: ad attenderlo c'era la polfer, che ne ha bloccato la sua, quando si trovava a bordo di un treno per Grasse, nel sud della Francia, pronto a far perdere le proprie tracce. Lui è un immigrato marocchino, di 41 anni, fortemente sospettato di essere l'autore dell'dell'ex compagna, sua connazionale: Atika Gharib, 32 anni, trovata carbonizzata in un fienile di località Casale D'Argile, a. L'uomo, privo dei documenti, è stato rintracciato, in seguito a un controllo congiunto con ...

