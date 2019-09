Luigi' s Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo saranno presenti al Nintendo Direct di stasera

Luigi's Mansion 3 : scopriamo un nuovo piano dell'hotel infestato dai fantasmi con questo filmato di gioco : Luigi's Mansion 3 si mostra in un nuovissimo filmato di gioco, grazie al quale potremo scoprire un nuovo piano del famigerato hotel infestato dai fantasmi in cui Luigi si troverà a doversi muovere.Come possiamo vedere, nel nuovo filmato di gioco, riportato qui di seguito, possiamo vedere come detto un piano mai visto fin ora, e mentre Luigi si aggira terrorizzato tra le camere potremo vedere la nuova versione del Poltergust, il suo aspirapolvere ...

Astral Chain - Luigi's Mansion 3 e molti altri giochi Nintendo saranno presenti alla Gamescom 2019 : Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l'occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi's Mansion 3, Astral Chain e The Legend of Zelda: Link's Awakening.La casa di Kyoto darà spazio anche all'eSports con il Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - ...

Uscita di Luigi’s Mansion 3 annunciata in video : Halloween da brivido su Nintendo Switch : Tra le tante bellezze dell'E3 2019, Luigi's Mansion 3 è uno dei titoli che più di tutti hanno saputo convincere stampa e pubblico nel corso della fiera videoludica che si è tenuta a giugno in quel di Los Angeles. Apparso precedentemente un po' in sordina, il terzo capitolo della saga nata sull'indimenticabile GameCube con protagonista il fratello di Mario è tornato a mostrarsi in occasione della kermesse americana in forma smagliante, mettendo ...

Luigi's Mansion 3 ha una data di uscita : Nintendo ha da poco annunciato ufficialmente la data di uscita dell'atteso Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch.L'esclusiva per la console ibrida di Nintendo arriverà il prossimo 31 ottobre.Qui di seguito vi riportiamo la descrizione del gioco dal sito ufficiale di Nintendo:Leggi altro...