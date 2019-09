L' idea di vietare le sigarette intorno ai ponti di Venezia

Fonte : agi

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Prima è stata la volta della linea dura contro le "estati cafone", contro la moda dei tuffi daie il cattivo gusto di chi confondeva calli e canali per spiagge. Poi sono arrivati i divieti su abbigliamento, attività e comportamenti, è arrivata la "tassa di sbarco" per i turisti mordi e fuggi, la lotta contro la plastica usa e getta, l'avvio dell'iter per arrivare ad un biglietto con cui "prenotare" in anticipo la visita in città. Infine, "last but not least" come direbbero in America, ultima proposta della sempre più ampia e sempre più impegnativa battaglia del sindaco Luigi Brugnano per affermare e garantire il decoro di, è quella di creare delle aree "smoke free". Seguendo l'esempio di Tokyopotrebbe così essere la prima città in Italia ail fumo, cominciando magari dalle aree adiacenti al Ponte di Rialto e a piazza ...

