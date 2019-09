Fico essiccato | la proprietà segreta | l' esperto svela come può cambiarti in meglio la vita

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) I fichi, frutti di fine estate, dolci e gustosi, sono insospettabili alleati per il corretto funzionamento del nostro organismo. A spiegare a Today.it le caratteristiche nutritive di questi, la dottoressa Marianna Tommasone. In primis i fichi sono un importante fonte di fibre e per questo ottimi per

GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Un'ottima ragione per mangiare il fico (essiccato): la parola all'esperto - Libero_official : Un'ottima ragione per mangiare il fico (essiccato): la parola all'esperto -