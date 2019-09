Donato Bilancia “è ancora pericoloso” | niente permesso premio Il serial killer sta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Non si è mai pentito per avere ucciso 17 persone, ritenendo di essere stato “posseduto” da una malattia negli anni in cui li ha commessi. In più non ha avviato un percorso di riabilitazione psicologica tale da far intendere di aver risolto i suoi “disturbi di personalità” che lo affliggono e secondo la psicologa che lo segue non è in grado di “gestire adeguatamente momenti di frustrazione e rabbia nel momento in cui venisse a trovarsi al di fuori dell’ambiente contenitivo del carcere“. Sono questi i motivi per cui il Tribunale di sorveglianza di Padova non ha concesso il, ilche sta scontando i suoi 13 ergastoli e 28 anni di pena al carcere Due Palazzi e che i magistrati considerano “pericoloso”. Aveva fatto richiesta delche gli è stato negato a gennaio, chiedendo di uscire ...

