Claudio Baglioni | stasera il concerto evento su Rai1

Scaletta del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona in replica su Rai1 il 4 settembre : Il concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona sarà in replica il 4 settembre su Rai1. Si tratta del live che l'artista romano ha tenuto nel 2018 e che Rai1 ha trasmesso in diretta, a qualche mese dal 69° Festival di Sanremo che Claudio Baglioni ha condotto con Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Il live ha di fatto aperto il lungo tour che l'artista ha tenuto per i suoi 50 anni di carriera e che ha condotto in due parti. La prima in ...