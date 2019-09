Blutec : sbloccata cassa integrazione - Cisl ‘serve svolta industriale’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Il Presidente della Repubblica ha emanato ieri il decreto legge che contiene importanti misure sulle crisi aziendali in atto nel nostro Paese. Il testo prevede lo sblocco dei fondi per la cassa integrazione per le aree di crisi complessa e quindi la copertura anche per gli ammortizzatori destinati ai lavoratori Blutec di Termini Imerese”. A darne notizia sono il segretario generale della Fim ...