Amazon testa la scansione delle mani per i pagamenti

(Di mercoledì 4 settembre 2019) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images)sta lavorando a una nuova tecnologia per rivoluzionare ulteriormente il modo in cui pagare la spesa in negozio. Secondo quanto riporta il New York Post, il colosso dell’ecommerce starebbendo uno scanner in grado di identificare univocamente la mano dei clienti così da addebitare il conto direttamente sulla carta di credito registrata sull’account dell’utente. Al momento, Orville, questo il nome del nuovo sistema biometrico di pagamento, è in fase sperimentale su alcuni distributori automatici di snack e bevande installati negli uffici dia New York. Grazie alle tecnologie di computer vision, i dipendenti non devono nemmeno appoggiare la mano su uno scanner, perché il sistema di riconoscimento è in grado di identificare la dimensione e la forma della mano senza alcun contatto. La tecnologia è del tutto simile a ...

