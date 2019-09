US Open | i colpi da show di Berrettini contro Rublev | l’avversario non può nulla e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Vittoria di carattere agli USdi Matteo, che batte il russo Andrejper 6-1, 6-4, 7-6. Il 23enne romano, così, vola ai quarti battendo uno dei giovani più promettenti del tennis mondiale:si è già concesso il lusso di battere Roger Federer, Tsitsipas, Simon e Kyrgios. Nel prossimo matchincontrerà il francese Gael Monfils, approdato già nove volte ai quarti di uno Slam e per due volte in semifinale (attualmente occupa la posizione numero 20 del ranking Atp, il tennista italiano è 25esimo). L'articolo US, idadi: l’avversario non puòe l’italiano vola ai quarti proviene da Il Fatto Quotidiano.

