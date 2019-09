Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) Diventa ufficiale ilperil 5, alla presenza di alcuni artisti che prenderanno parte alla serata con la quale si intende rendere omaggio al dj scomparso troppo giovane il 20 aprile del 2018. I biglietti sono in prevendita nei canali abilitati, con il ricavato che sarà devoluto alla Fondazione che porta il nome dell'artista e che è nata con l'intento di sensibilizzare al tema del benessere psicofisico e alla prevenzione dei suicidi. Alla serata, parteciperanno alcuni colleghi e amici dicome David Guetta, Kygo, Dimitri Vegas & Like Mike, Laidback Luke e Nicky Romero ma anche Aloe Blacc,con i Queen, Alex Ebert,Ora e Joe Janiak. Racconta il padre di, impegnato in prima persona nell'organizzazione dell'evento che si terrà alla Friends Arena diil 5: "Siamo grati che i suoi ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Un concerto-tributo per #Avicii a Stoccolma il 5 dicembre con Rita Ora, Adam Lambert e tanti altri - OptiMagazine : Un concerto-tributo per #Avicii a Stoccolma il 5 dicembre con Rita Ora, Adam Lambert e tanti altri… - ItalyLovesAdam : NEWS - Adam sarà uno dei tanti artisti che si esibirà al concerto tributo per Avicii il 5 dicembre a Stoccolma. Tu… -