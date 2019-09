The Hot Zone | l’epidemia di ebola minaccia il mondo con Julianna Margulies e Liam

Le Serie Tv in Italia a Settembre 2019 : City on A Hill - The Politician - Elite 2 e The Hot Zone : L'estate 2019 sarà ricordata come l'estate dei cinema aperti e dei grandi film in sala. Nell'attesa che anche la tv si decida a rimanere accesa, ci hanno pensato le Serie tv in streaming ma anche in chiaro, a tenere davanti allo schermo di una tv o di uno smartphone il pubblico Italiano. E se arrivato Settembre le Serie tv pian piano scompaiono dai canali in chiaro, per fortuna tra pay e streaming non mancano le novità interessanti per ...

Ancestors The Humankind Odyssey : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo aver creato l’universo di Assassin’s Creed, il quale come sapete ha dato vita a numerosi titoli nel corso dell’anno, Patrice Désilets ha dedicato questi ultimi anni allo sviluppo di Ancestors The Humankind Odyssey, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PC del gioco, anticipandovi che arriverà a Dicembre anche su Xbox One e PS4. Ancestors ...

Remnant From The Ashes : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo aver trascorso diverso tempo in sua compagnia, quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Remnant From the Ashes, un capolavoro di prossima uscita, realizzato dagli autori di Darksiders. Remnant From the Ashes Recensione Remnant From the Ashes fonde alcune meccaniche di gioco tratte da Darksiders a Dark Souls e Gears of War, presentandosi come un survival/action/sparatutto/RPG e chi più ne ha più ne ...

Robbie Swifthand and The Orb of Mysteries : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Quest’oggi vogliamo portarvi nel mondo di Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries, sviluppato dal piccolo team “Pixel Regin” composto da 3 talentuosi ragazzi, appassionati di indie e sfide impegnative. Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries Recensione Se provenite da titoli come Celeste o Super Meat Boy, allora andrete a nozze con Robbie Swifthand, un titolo che non conosce pietà. Si tratta di un ...

Solo : Islands of The Heart – Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Siete in cerca dell’anima gemella? No, tranquilli non vi consiglieremo di registrarvi su Meetlove ma vi parleremo quest’oggi di Solo: Islands of the Heart, titolo incentrato proprio sull’amore, che abbiamo avuto modo di giocare per voi in questi giorni. Solo: Islands of the Heart Recensione In Solo vestite i panni di un lupo di mare solitario, il cui lungo viaggio lo porterà a conoscere l’anima gemella come ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 : The Hot Zone dal 4 settembre su FOX e National Geographic : Calendario Serie Tv in Italia 2019 Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISION Il Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION. Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s ...

Darksiders 3 Keepers of The Void : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot : Dopo aver condiviso con voi la Recensione di Darksiders 3, quest’oggi vogliamo parlarvi di Keepers of The Void, la nuova espansione del gioco, la quale ci porta in una nuova ambientazione, contro nemici e boss inediti, con ricompense esclusive. Darksiders 3 Keepers of the Void Recensione Keepers of the Void è un’espansione accessibile una volta giunti al termine del gioco ed aver ottenuto tutte le trasformazioni ...