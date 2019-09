Mickey Rourke irriconoscibile in tv i fan sono scioccati

Fonte : people24.myblog

(Di martedì 3 settembre 2019) L’attoreè tornato in tv nello show televisivo “Good Morning Britain” con un bizzarro look da cowboy e con il suo fido cane accanto.è ormai trasfigurato dagli interventi di chirurgia estetica, ha scioccato i fan per il suo viso sempre piùe diverso di volta in volta che appare in pubblico.

Noovyis : (“Il mio corpo ha deciso di cedere”. Mickey Rourke sempre più irriconoscibile spaventa i fan) Playhitmusic -… - RadioR101 : #R101News: ma cosa è successo a #MickeyRourke?!? ?????? - capitanwhale : @4everAnnina Sono più espressivi Mickey Rourke e Balestra di lei ed è tutto dire -