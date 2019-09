Governo | si accelera sui nomiIpotesi tecnici per Viminale-Mef

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 3 settembre 2019) Entra nel vivo la partita sulla composizione delM5S-Pd in attesa del voto su Rousseau che ci sarà oggi. Dem e pentastellati stannondo sul confronto riguardo i nomi e le caselle del nuovo esecutivo. I pentastellati - riferiscono fonti parlamentari - vorrebbero confermare i dicasteri guidati nella fase giallo-verde, ovvero Mise e Infrastrutture in primis. Segui su affaritaliani.it

