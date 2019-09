Forti temporali in arrivo sulla Penisola

Meteo : irrompe aria piu' fresca - Forti temporali al centro-sud : Il caldo e l'afa stanno gradualmente abbandonando la nostra penisola grazie all'ingresso di correnti più fresche provenienti dal nord Atlantico, perlopiù alle alte quote, responsabili dei FORTI...

Avviso meteo dall'Aeronautica Militare : Forti temporali su adriatiche e al Sud : Un fronte perturbato carico di pioggia e temporali sta approcciando i settori adriatici e nelle prossime ore apporterà un marcato peggioramento atmosferico sulle regioni del versante adriatico e...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità per Forti temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per criticità idrogeologica: l’avviso è valido da oggi alle 14 fino a domani alle 6, e riguarda temporali anche forti previsti in regione. Un fronte freddo atlantico – si spiega nell’avviso – è arrivato sulle Alpi e oggi pomeriggio farà aumentare l’instabilità sulla regione, soprattutto verso sera. Nella notte affluirà ...

Maltempo in Lombardia : Forti temporali nelle ultime ore : L'atteso peggioramento atmosferico sta portando rovesci e temporali anche di forte intensità sulla Lombardia. Fra nottata e prime ore del mattino il Maltempo si è abbattuto in buona parte della...

Meteo : giornata di Forti temporali - caldo e afa ai saluti : L'alta pressione sta definitivamente abbandonando l'Italia e con essa anche l'afa e la calura che l'hanno accompagnata per settimane, da nord a sud. Quelle di oggi, infatti, sono le ultime ore di afa...

Previsioni Meteo : vortice ciclonico tra Sicilia e Sardegna provoca Forti temporali al Centro/Sud [MAPPE] : Previsioni Meteo – Prima domenica e anche primo giorno di settembre all’insegna di una diffusa attività temporalesca. In seno a una ennesima ondulazione instabile nordatlantica, si è scavata, o meglio si è rinvigorita (perchè già esistente da giorni) una bassa pressione con minimo barico tra la Sardegna, la Tunisia e la Sicilia. Questa volta, la struttura depressionaria oltre che alle quote medio-alte, ha buona corrispondenza anche a ...

l nowcasting di MeteoWeb : Italia costellata di temporali con fenomeni Forti. Meglio sulle coste [DETTAGLI] : Senza soluzione di continuità. L’instabilità temporalesca, esaltata soprattutto nelle ore pomeridiane, risulta rinvigorita da oggi e per diversi giorni a seguire ancora, dall’entrata in scena sul Mediterraneo centrale di un nuovo cavo depressionario proveniente dal Nord Atlantico. Esso ha indotto una nuova circolazione ciclonica, soprattutto alle quote medie atmosferiche, più ampia di quella presente nei giorni scorsi, in ...

Maltempo in Sardegna : ancora Forti temporali - vasti allagamenti a Uta : Come previsto la Sardegna è stata nuovamente teatro di violenti temporali nelle ultime ore, a causa di una depressione instabile situata tra Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. I temporali e i...

Inizio settimana con Temporali anche Forti : La nuova settimana vedrà l’avvio con con condizioni di tempo instabile, già da questo weekend, l’atmosfera si sta facendo sempre più instabile, con l’Alta pressione che continua ad indebolirsi. Sulla scena mediterranea, si stanno infatti muovendo i sistemi che daranno luogo a precipitazioni sul nostro paese nella nuova settimana. Troviamo già attivo un minimo di bassa pressione tra la Tunisia e la Sardegna che tra ...

Previsioni meteo : insistono temporali - specie pomeridiani su diverse aree. Locali fenomeni Forti [MAPPE] : Il contesto generale, per quest’oggi, è mediamente anticiclonico sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia. La pressione si è temporaneamente ristabilita anche alle quote medio-alte atmosferiche, intorno ai 5000m. Un po’ più in basso, però, soprattutto sui 3000m, resta una modesta circolazione ciclonica intorno un minimo collocato tra le isole maggiori. Struttura minimamente depressionaria ma che riesce a generare ...

Forti temporali in Sicilia : situazione difficile sui Nebrodi - a Capo d'Orlando allagato un supermercato : Come previsto temporali localmente di forte intensità hanno interessato nelle ultime ore la Sicilia, agendo soprattutto nelle zone interne. Il maltempo ha colpito fortemente l'area dei Nebrodi,...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : Forti temporali da Palermo a Ragusa : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali da Palermo a Ragusa. Protezione Civile: temporali previsti per tutta la giornata

Forti temporali in Sardegna : aereo colpito da fulmine in fase di atterraggio a Cagliari : Come vi abbiamo raccontato in vari articoli una forte ondata di maltempo si è abbattuta da stamane sulla Sardegna, colpendo soprattutto l'area centro-meridionale dell'Isola. Disagi sono stati...

Peggioramento meteo in arrivo in Sicilia : Forti temporali nella giornata di domani : Un lieve calo della pressione e deboli infiltrazioni d'aria più fresca in quota determineranno un Peggioramento atmosferico anche sulla Sicilia nelle prossime ore. La piccola ma insidiosa...