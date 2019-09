Blair Witch | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 3 settembre 2019) Quest’oggi vi porteremo in un bosco dove secondo la leggenda vive la Strega di, con la nostradi, la trasposizione videoludica dell’omonima pellicola cinematografica, disponibile su PC e Xbox One.vi fa vestire i panni di un poliziotto, la cui missione sarà quella di ritrovare un bimbo scomparso in una foresta oscura, in compagnia di un pastore tedesco. Dopo aver superato le prime fasi dell’avventura, le quali vi metteranno in tensione fin da subito, entrerete nel cuore del bosco ed avrete a che fare con i pericoli che si annidano al suo interno. Nel corso dell’avventura potrete contare sull’aiuto del cane per recuperare indizi, orientarvi o avvistare i nemici che si aggirano per il bosco. Il cane potrà essere coccolato, sgridato e sfamato, potrete ordinargli di cercare degli ...

GamingToday4 : Blair Witch: quanto tempo ci vuole per completarlo? - Ghido85 : RT @XboxItalia: Il bosco è maledetto, ed è proprio questo il bello ?? Blair Witch è disponibile ora: - ilthepraz : Io comunque continuo a pensare che Nozzy al buio in un corridoio non vorrei mai incontrarlo. Bravo, per carità. Ma… -