Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) Il 2 settembre nel Regno Unito si è aperta la stagione autunnale televisiva con A Confession,thriller inediata in sei episodi trasmessa dal canale in chiaro Itv. Nel cast spiccano Martin Freeman, veterano del piccolo schermo (è anche in The Office, Fargo, Start Up...) e Imelda Staunton. L’attore già interprete del pazientissimo dr Watson di Sherlock veste i panni del detective superintendant Steve Fulcher, il (vero) poliziotto che sacrificò la propria carriera per acciuffare il serial killer Christopher Halliwell. Per catturarlo il personaggio di Freeman ricorre a qualsiasi mezzo, lecito o meno. Recentemente, oltre agli immancabili period, la narrativa televisiva britannica ha prediletto personaggi reali (anche il detective Colin Sutton di Manhunt è una figura presa dalla realtà) attuali o meno, e storie ad alto impatto drammatico. Ecco le altreal loro debutto in ...

MilanoCitExpo : 5 serie inglesi nuovissime da vedere #DipartimentoInnovazioneTecnologia - eisIiebe : Quando ci sono delle conversazioni in italiano in serie tv inglesi mi sento Dio sceso in terra che capisco entrambe… - milcham_ : @Cabbot_ Posso consigliarti Versailles, una serie sul Re Sole! La produzione è canadese se non sbaglio - ci sono at… -