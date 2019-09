«Vivere» | Adriano Giannini e l' eros che ridà speranza di vita

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Un titolo impegnativo, quello del nuovo film firmato da Francesca Archibugi, presentato oggi a Venezia 76:. Scritto non a caso con Francesco Piccolo e Paolo Virzì: «Nel terzetto che si è creato tra noi parliamo molto non solo del lavoro, ma della, di noi stessi, di quello che succede al nostro Paese», racconta la regista. «Il nostro metodo è non avere metodo. La sceneggiatura insieme non è mai un lavoro solo tecnico. Questa volta volevamo raccontare il lavorio incessante del compromesso: più si è sfiancati, nelladi tutti i giorni, più si è belli e si raggiunge una certa verità e bellezza». Protagonisti della storia sono infatti due sfiancati, o per dirla con Piccolo «due sconfitti che devono risalire lache li ha portati giù».Andrea MiconiInMicaela Ramazzotti veste nei panni di una mamma tutto fare, moglie angosciata dalla routine faticosa della ...

