VIDEO F1 | GP Belgio 2019 | il best of del fine settimana | Charles Leclerc sugli scudi

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Vittoria che fa bene al morale di tutti. Le aspettative per Monza sono elevate” : E’ un Mattia Binotto raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky al termine del GP del Belgio 2019 di F1, dove la sua Ferrari ha finalmente trovato il primo successo stagionale che coincide con il primo in carriera per il giovane fuoriclasse Charles Leclerc. Il team principal si è detto molto contento del lavoro svolto da tutto il team e anche dell’aiuto di Sebastian Vettel, che oggi ha dovuto inghiottire un boccone amaro e ...

VIDEO F1 - GP Belgio : Charles Leclerc vince a Spa - l’abbraccio con gli uomini Ferrari al parco chiuso : Charles Leclerc ha trionfato nel Gran Premio del Belgio 2019 ottenendo la prima vittoria della carriera in Formula 1 e regalando alla Ferrari il primo successo stagionale. Il pilota monegasco si è imposto sulla storica pista di Spa-Francorchamps dominando sostanzialmente per tutto il fine settimana e resistendo con grande solidità mentale alla furiosa rimonta finale della Mercedes di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO dei festeggiamenti di ...

VIDEO Charles Leclerc vince il GP del Belgio F1 : finalmente l’Inno di Mameli a Spa. Prima volta per l’inno monegasco : Charles Leclerc ha vinto il Gp del Belgio 2019 di F1, trovando il primo successo della sua carriera e dedicando la vittoria al suo amico Anthoine Hubert, scomparso ieri nel terribile incidente in Formula 2. Il monegasco con questo successo ha inoltre interrotto il digiuno per la Ferrari che durava dall’ottobre scorso, da quando il suo predecessore Kimi Raikkonen aveva trionfato ad Austin, regalando ai meccanici e ai tifosi il meritato inno di ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : l’applauso per Hubert durante la gara - tutta la pista ricorda il pilota scomparso : Una vittoria speciale quella che ha ottenuto Charles Leclerc in Belgio. Un successo, il primo della sua carriera, che ha ottenuto in un weekend molto triste, nel quale la scomparsa dell’amico Anthoine Hubert in F2 è stato come un fulmine a ciel sereno. Ecco che, oltre al minuto di silenzio poco prima del via, nel 19° giro tutto il pubblico presente ha deciso di tributare allo sfortunato 22enne francese un applauso, visto e considerato che ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : la prima memorabile vittoria di Charles Leclerc - sigillo storico a Spa : Vincere la prima gara della propria carriera nella massima categoria del motorsport in un palcoscenico come Spa-Francorchamps significa davvero che la stoffa non manca. Charles Leclerc fa suo il Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno e spezza quella specie di sortilegio che in questo campionato aveva negato due successi al monegasco negli ultimi chilometri. Questa volta no. In questa occasione il portacolori della Ferrari non si è fermato e ...

VIDEO Morte Anthoine Hubert - la dinamica dell’incidente nel GP del Belgio F2 : Ieri è morto Anthoine Hubert durante la gara-1 del GP di Belgio, prova valida per il Mondiale di Formula 2. Un drammatico episodio che ha sconvolto tutto il Circus e che ha gettato nello sconforto tutti i piloti. Rivediamo la dinamica del drammatico incidente. Alesi perde la vettura in salita dal Radillon a causa di una foratura. Hubert supera Alesi andando nella via di fuga, poi è andato a impattere nelle barriera, la sua vettura è tornata in ...

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : terribile incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

F2 – Tragico incidente al Gp del Belgio - gara definitivamente cancellata [VIDEO] : gara cancellata a Spa: uno spaventoso incidente nel Gp di Formula 2 del Gp del Belgio manda tutti in allarme, apprensione per i piloti coinvolti Dopo lo spettacolo delle qualifiche di F1, il Gp del Belgio regala uno spavento incredibile: dopo poco un giro dalla partenza del Gp di Formula 2, la gara è stata interrotta per un Tragico incidente. C’è tanta apprensione per le condizioni dei piloti coinvolti: Marino Sato, Juan Manuel ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Belgio F1 2019 : “Ho buone sensazioni per la gara” : Record della pista di Spa-Francorchamps e terza pole della carriera in Formula 1 per Charles Leclerc, autore di una prestazione strepitosa nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2019. Il monegasco della Ferrari è stato sempre il più rapido in tutte le sessioni di qualifica ed ha rifilato alla fine ben sette decimi all’altra Rossa di Sebastian Vettel e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO dell’intervista ...

