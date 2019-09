Sparatoria di massa a Odessa | il sindaco della città attacca i videogiochi violenti

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Dovete sapere che questo weekend in Texas, nelladi, si è consumata l'ennesima-strage di, la quale ha portato un totale di 5 morti e 21 feriti.Ebbene, inutile dire che è scoppiata di nuovo la polemica su questo genere di sparatorie tipicamente statunitensi, e ildinon ha perso tempo per lanciare un attacco ai, a suo dire una delle cause di quanto successo nella sua.In occasione di un'intervista, ilDavid Turner ha aggiunto che la gente "cattiva" esiste ed esisterà sempre, e confida di affrontare questa problematica con la preghiera. "Penso che sia un problema del cuore, voglio essere chiaro con voi. Abbiamo alcuni deipiùche possiate vedere", queste le parole del, le quali lasciano intendere come la colpa di queste stragi sia attribuibile, almeno in parte, all'esistenza di ...

