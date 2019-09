Lo yogurt contro il tumore del colon retto ma solo per gli uomini

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2019) Loildel: consumarlo due volte (almeno) alla settimana diminuisce del 19% la probabilità di sviluppo di polipi intestinali e del 26% quella dell’insorgenza di quei polipi che più facilmente si possono trasformare in tumori maligni. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista medica Gut dai ricercatori della Washington University di St. Louis. Il team ha esaminato più di 88 mila americani (32.606e 55.743 donne) che si erano sottoposti allascopia tra il 1986 e il 2012. Tutti i partecipanti allo studio avevano risposto a questionari sull’alimentazione, spiegando quali erano i cibi che assumevano e quanto spesso li consumassero. Tra gliche mangiavano abitualmentesono stati riscontrati meno polipi che tra quelli che lo consumavanosaltuariamente o mai. Lo stesso effetto, invece, non si ...

